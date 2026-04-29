Charwood Energy : Résultats en amélioration mais S2 moins bon qu’attendu

Publication des résultats 2025
Après avoir publié un CA 2025 de 9,2 M€, en croissance de +86% par rapport à 2024, Charwood communique des résultats annuels en amélioration. La perte d’EBITDA du groupe est réduite de presque moitié, à -1,4 M€ (vs -2,7 M€) mais ressort en dessous de nos estimations (-0,7 M€ attendu). Le RNpg ressort à -2,1 M€ (vs -3,5 M€).
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