Charwood Energy réduit fortement ses pertes au S1 2025 et génère un cash-flow d’exploitation positif
information fournie par Boursorama CP 28/10/2025 à 17:45

Charwood Energy réduit fortement ses pertes au S1 2025
et génère un cash-flow d’exploitation positif
Résultats semestriels 2025
 Croissance du chiffre d’affaires de +46%
 Des résultats en amélioration reflétant la dynamique de croissance engagée
 Forte réduction des pertes et cash-flow d’exploitation positif à la suite d’une
amélioration du BFR
Avec une amélioration de 1 M€ de son EBITDA et des flux de trésorerie d’exploitation positifs
au 1er semestre 2025, Charwood Energy confirme la solidité de son modèle économique
dans un contexte de forte croissance. La structuration industrielle opérée depuis 2023
commence à porter ses fruits.

CHARWOOD ENERGY
CHARWOOD ENERGY
3,3600 EUR Euronext Paris +4,35%

