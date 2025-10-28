Charwood Energy réduit fortement ses pertes au S1 2025
et génère un cash-flow d’exploitation positif
Résultats semestriels 2025
Croissance du chiffre d’affaires de +46%
Des résultats en amélioration reflétant la dynamique de croissance engagée
Forte réduction des pertes et cash-flow d’exploitation positif à la suite d’une
amélioration du BFR
Avec une amélioration de 1 M€ de son EBITDA et des flux de trésorerie d’exploitation positifs
au 1er semestre 2025, Charwood Energy confirme la solidité de son modèle économique
dans un contexte de forte croissance. La structuration industrielle opérée depuis 2023
commence à porter ses fruits.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer