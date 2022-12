Charwood Energy fait le point sur son activité commerciale et ses projets en développement

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, fait le point sur son activité commerciale et ses projets en développement.



Au cœur des enjeux d’indépendance énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique, Charwood Energy bénéficie de facteurs structurels et conjoncturels qui portent son développement en France et à l’international.



Malgré une dynamique commerciale qui ne faiblit pas, Charwood Energy enregistre en cette fin d’année 2022 des décalages dans la mise en œuvre de certains projets de centrales biomasse pour compte de tiers mais reste confiant dans sa capacité à déployer ces projets en 2023. En conséquence, la société anticipe d’atteindre sur l’exercice 2022 un chiffre d’affaires d’environ 5 millions d’euros, contre 7 millions d’euros attendus initialement.



En outre, l’activité pour compte propre poursuit son plan de marche initial avec, à date, 5 centrales en développement, conformément à l’objectif annoncé lors de l’introduction en bourse. Charwood Energy confirme ainsi attendre les premiers revenus issus des mises en service progressives de ces dernières dès 2023.