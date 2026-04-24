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Charter Communications recule, perdant plus d'abonnés haut débit que prévu
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 16:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

24 avril - ** L'action du fournisseur d'accès Internet haut débit et de télévision par câble Charter Communications CHTR.O recule de 18,5 % à 197,15 $

** Les actions des concurrents sont également en baisse, Comcast CMCSA.O reculant de 5,7 % à 29,84 $ et Liberty Broadband LBRDA.O perdant environ 19 % à 45,77 $

** Charter a perdu 120 000 clients haut débit au premier trimestre, contre une estimation de 100 036 pertes par Visible Alpha ** Ajoute 360 000 lignes mobiles au cours du trimestre, contre une estimation de VA de 431 920 ajouts ** Annonce un chiffre d'affaires de 13,56 milliards de dollars au premier trimestre,contre une estimation moyenne des analystes de 13,55 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, CHTR affichait une hausse de 15,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CHARTER COMM RG-A
187,0976 USD NASDAQ -22,84%
COMCAST-A
29,0250 USD NASDAQ -1,17%
LIBERTY BROADB RG-A
43,4500 USD NASDAQ -23,12%
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