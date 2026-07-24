Charter abaisse ses prévisions après une forte perte de clients internet

Charter Communications revoit ses perspectives pour 2026 après un deuxième trimestre marqué par un recul plus important que prévu de ses abonnés internet. Malgré des résultats solides dans le mobile et un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes, le marché a sanctionné ces annonces, faisant reculer le titre de plus de 2%.

Charter a perdu 172 000 abonnés à ses services internet haut débit au deuxième trimestre, contre un recul attendu de 140 712 clients. Le groupe subit une concurrence accrue des opérateurs télécoms américains, qui multiplient les offres combinant téléphonie mobile et internet. Ses propres offres groupées n'ont pas permis de stopper l'érosion de sa base d'abonnés. Cette situation a pesé sur la confiance des investisseurs.

Face à cette dégradation et aux dépenses consacrées à la modernisation du réseau ainsi qu'à l'extension de la couverture en zones rurales, Charter prévoit désormais une baisse d'environ 1% de son EBITDA en 2026, hors certains coûts, alors qu'il visait auparavant une légère progression. Dans la télévision payante, la perte de 21 000 abonnés est restée inférieure aux attentes grâce à une amélioration des offres et à l'intégration de versions financées par la publicité de Disney et HBO Max.

Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 13,53 milliards de dollars, légèrement au-dessus du consensus de 13,51 milliards de dollars. L'activité mobile a également affiché de bonnes performances avec 406 000 nouveaux abonnés, contre 382 706 attendus, confirmant le succès de la stratégie de services groupés malgré les difficultés persistantes sur le marché du haut débit.