CONTEXTE MOYEN TERME
La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le mouvement se poursuit. Le prochain objectif est à 6,21 €, puis 5,25 €. Le franchissement de 13,13 € remettrait en cause la suite de la baisse.
PREVISION COURT TERME
La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le MACD est négatif, il confirme cette tendance. La reprise est une consolidation qui va buter sur 9,48 € prochainement. Le prochain objectif est à 8,29 €, puis 7,08 €. Le franchissement de 10,10 € remettrait en cause la suite de la baisse.
|Dernier cours :
|8.52
|Support :
|8.3 / 7.08
|Resistance :
|9.48 / 10.1
|Opinion court terme :
|negative
|Opinion moyen terme :
|negative
CHARGEURS SA : La tendance de fond est clairement orientée à la baisse
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