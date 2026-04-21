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Chargeurs Invest déclare 24 886 490 actions en circulation au 31 mars 2026
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 18:05

* Chargeurs Invest a arrêté à 24 886 490 le nombre total d’actions au 31 mars 2026. * Droits de vote bruts ressortent à 28 347 355 à la même date. * Droits de vote nets atteignent 27 571 589 au 31 mars 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Compagnie Chargeurs Invest SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/9AABFB3498484C97F47F8D20D6EA37D69F80E070

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