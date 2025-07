Chargeurs: acquisition de Lord Cultural Resources finalisée information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Chargeurs Invest annonce que sa division Museum Studio a finalisé la prise de participation majoritaire de 51% dans Lord Cultural Resources, opération annoncée il y a trois mois en vue de 'structurer l'offre culturelle la plus complète et la plus intégrée au monde'.



Avec cinq bureaux mondiaux et plus de 2.900 projets menés dans 57 pays, Lord Cultural Resources accompagne ses clients pour définir et créer des destinations culturelles, grâce à des études ou une programmation architecturale et fonctionnelle ciblée.



L'intégration des équipes et des bureaux de Lord à Toronto, New York, Mumbai, Beijing et Madrid permettra à Museum Studio de consolider son empreinte mondiale et 'donne naissance à une plateforme inédite de services culturels'.





