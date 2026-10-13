Character.AI se place sous la protection de la loi sur les faillites et accepte de céder certains actifs à Disney pour 20 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une erreur typographique dans le code d'emballage des supports)

Character.AI a annoncé lundi avoir déposé une demande de mise en redressement judiciaire au titre du chapitre 11 aux États-Unis et avoir accepté de céder certains de ses actifs à Walt Disney DIS.N pour 20 millions de dollars.

La plateforme de divertissement basée sur l'IAa indiqué qu'elle comptait poursuivre ses activités jusqu'à la finalisation de la vente.