CGP : cap sur une gestion d'actifs élargie et diversifiée

(Zonebourse.com) - Alors que la majorité (92%) des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) affichent un niveau de confiance record, le secteur connaît une transformation profonde, marquée par l'adoption massive de l'IA (72%), une clientèle en croissance (71%) et une demande accrue de diversification (54%). La vingtième édition du Baromètre du marché des CGP, publiée hier par BNP Paribas Cardif et menée avec le cabinet d'études marketing Kantar, révèle un secteur en pleine mutation.

"Cette vingtième édition du Baromètre du marché des CGP confirme la confiance du secteur tout en mettant en lumière sa profonde transformation. L'essor de l'intelligence artificielle, la diversification des profils des épargnants et la complexité croissante de l'environnement économique redéfinissent la pratique de la gestion de patrimoine. En conjuguant innovation et personnalisation du conseil, les conseillers réinventent progressivement leur métier et élargissent leur clientèle", déclare Delphine Mantz, directrice des réseaux CGP, courtiers et gestion privée de BNP Paribas Cardif France.

La gestion de patrimoine entre dans une nouvelle ère d'opportunités

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine se réinvente porté par trois éléments majeurs : un cadre réglementaire structurant, un contexte économique et social propice au besoin de conseil et une révolution technologique synonyme d'efficacité pour les clients.

La réglementation reste un sujet central pour 61% des CGP, qui y voient un facteur clé dans la sécurité et la transparence du secteur. Au-delà d'une contrainte, la réglementation se transforme en un cadre favorable à l'amélioration des pratiques, au bénéfice des CGP et de leurs clients, un témoignage de l'adaptabilité de la profession.

Parallèlement, l'allocation d'actifs se complexifie et son adaptation au contexte économique constitue une priorité. Elle est citée comme un enjeu par 37% des CGP, en hausse de 16 points par rapport à 2025.

L'intelligence artificielle s'impose comme un outil incontournable

La dynamique de digitalisation de la profession s'accélère : 72% des CGP utilisent désormais l'intelligence artificielle, contre 56% en 2025, pour automatiser les tâches administratives, affiner l'analyse des portefeuilles et proposer un conseil personnalisé à des clients patrimoniaux exigeants. Un CGP sur quatre considère que l'IA va transformer en profondeur son métier et 67% déclarent qu'elle a également fait évoluer le comportement de leurs clients, avec près d'un tiers (32%) des CGP les considérant beaucoup plus informés.

Cette transformation technologique s'accompagne de nouveaux risques. En effet, 72% des CGP se sentent plus exposés aux cybermenaces et 75% d'entre eux ont renforcé leurs dispositifs de sécurité. La protection des données clients et le maintien de la confiance deviennent ainsi des enjeux essentiels pour les professionnels de la gestion de patrimoine, qui priorisent la sécurité et la confiance de leurs épargnants.

Une clientèle en mutation et en recherche d'un accompagnement global

Après plusieurs années marquées par les mutations économiques et géopolitiques, les CGP perçoivent une baisse du niveau d'inquiétude des clients même s'il demeure élevé : 54% des CGP estiment leurs clients inquiets vis-à-vis de leurs placements (contre près de 78% en 2025) tandis que 46% affichent un optimisme renouvelé quant à leurs investissements. Preuve de l'attractivité de leur profession et du besoin de conseil, 71% des CGP ont vu leur clientèle progresser en 2026, un niveau inédit depuis 2018.

Cette dynamique s'explique notamment par l'accompagnement renforcé de certains profils de clients : les professions libérales (44%), les dirigeants de TPE/PME (43%), suivis de près par les travailleurs indépendants (33%) et les héritiers (32%).

Cet élargissement de la clientèle est renforcé par les enjeux de transmission intergénérationnelle pour lesquels les CGP jouent un rôle central d'accompagnement familial, y compris dans l'éducation financière des jeunes générations.

Afin de répondre aux attentes de leurs clients, les CGP continuent d'élargir leur conseil à travers une gamme de produits et de services qui se renforce. La retraite individuelle s'affirme comme un produit clé avec 53% des CGP (vs 32% l'an dernier) qui prévoient de le développer. La prévoyance individuelle et l'assurance emprunteur s'affichent également comme des services essentiels pour près d'un tiers des CGP afin de répondre aux besoins de couverture, notamment des clients professionnels contre les aléas de la vie.

Enfin, 40% des CGP s'engagent à renforcer l'épargne salariale dans leur portefeuille d'activité l'an prochain.

Des tendances d'investissement marquées par la diversification

Cette année, 54% des CGP soulignent l'importance de la diversification pour leurs clients (contre 41% en 2025), devant la sécurité pour 38% des CGP (63% l'an dernier). Ce mouvement s'inscrit dans un contexte macro-économique complexe et des marchés financiers de plus en plus volatils, pour lesquels l'expertise et le rôle d'accompagnement des CGP sont essentiels. Le couple rendement/risques restera naturellement le critère de choix des clients : 69% et 66% des CGP en sont convaincus et prioriseront cet élément pour les 12 prochains mois.

Pour répondre à cette demande, ils misent sur des produits financiers adaptés aux nouvelles aspirations ou moins présents dans les portefeuilles. Ainsi, les ETF séduisent avec 46% des CGP qui comptent davantage les proposer. Les fonds liés à la défense et à la souveraineté continuent d'être plébiscités et se placent en deuxième position des investissements qu'ils envisagent de mettre en avant (43%).

Enfin, le développement du private asset est perçu comme une opportunité par près de la moitié des professionnels de la gestion de patrimoine (49%) avec deux freins principaux à son accélération côté clients : le manque de liquidité, souligné par 65% des CGP, et le risque de perte en capital pour 51% des conseillers interrogés.

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