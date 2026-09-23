L'IGPN souligne une nette hausse des affaires de corruption et d'atteinte à la probité au sein de la police nationale

L'IGPN estime que ces atteintes à la probité peuvent être effectuées à des fins lucratives, ou pour des raisons "affectives" et "sentimentales".

( AFP / DOMINIQUE FAGET )

L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a indiqué mercredi 23 septembre dans son rapport annuel que le nombre d'enquêtes relatives à la probité et à la corruption dans la police nationale a connu une augmentation conséquente en 2025.

En 2025, l'IGPN a ainsi été saisie de 341 atteintes à la probité ( corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, favoritisme, détournement de fonds publics et concussion ) ainsi que d'infractions de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel et violation du secret professionnel, contre 234 l'année précédente. Ce chiffre est le plus haut depuis 2020.

Dans le détail, il y a eu 136 infractions pour détournement de fichiers (contre 75 en 2024), principalement la consultation de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), du système d'immatriculation des véhicules (SIV) ainsi que du fichier des personnes recherchées (FPR); 117 infractions pour violations du secret professionnel (93 en 2024) et 88 infractions qui visaient des faits de corruption (66 en 2024).

Le nombre total d'enquêtes en baisse

L'IGPN estime que ces atteintes à la probité peuvent être effectuées à des fins lucratives, avec des contreparties "jamais réellement ostentatoires" (petits montants en numéraire ou dématérialisés, services divers...) ou pour des raisons "affectives" et "sentimentales", pour rendre service à des amis ou bien pour vérifier la moralité de la personne chargée de garder ses enfants, par exemple.

L'IGPN enregistre en outre une baisse du nombre de morts liés à des tirs par arme à feu des policiers , avec 12 morts en 2025 contre 16 l'année précédente. En revanche, 86 blessés graves ont été recensés (72 en 2024, +19%).

Au total, le nombre d'enquêtes judiciaires est en légère hausse avec 1.007 enquêtes en 2025 (914 en 2024), dont 322 liées à l'usage de la force (428 en 2014).