Certains des alliés de l'Ukraine évoquent une réduction des sanctions sur le pétrole russe-Zelensky

Certains des alliés de l'Ukraine ont envoyé à Kyiv des "signaux" indiquant qu'ils envisagent de réduire leur pression sur le secteur pétrolier russe, sur fond de flambée mondiale des prix de l'énergie, a déclaré lundi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

S'adressant à des journalistes dans une conversation WhatsApp, Volodimir Zelensky a ajouté que l'Ukraine était prête à faire de même, à condition que la Russie cesse d'attaquer son secteur énergétique, et a dit être ouvert à une trêve pascale.

"Récemment, à la suite d'une crise énergétique mondiale aussi grave, nous avons en effet reçu des signaux de certains de nos partenaires sur la manière de réduire nos réponses dans le secteur pétrolier et le secteur énergétique de la Fédération de Russie", a déclaré le président ukrainien lors d'un point presse sur WhatsApp.

Volodimir Zelensky, revenant d'une tournée de quatre jours au Moyen-Orient, a affirmé avoir conclu des accords avec certains pays de la région afin qu'ils apportent une aide énergétique à l'Ukraine.

La visite a également permis de conclure des accords en matière de défense avec le Qatar et les Émirats arabes unis, alors que l'aide militaire occidentale fait face à de nouvelles incertitudes et que Kyiv se démène pour trouver des fonds afin de couvrir son déficit budgétaire et financer sa production d'armes.

Volodimir Zelensky a dit avoir évoqué le sujet de l'approvisionnement en missiles de défense aérienne, sans préciser si des accords avaient été conclus.

En raison de la guerre en Iran, les partenaires internationaux de l'Ukraine envoient "principalement" leurs systèmes de défense antimissile au Moyen-Orient pour le moment, et l'Ukraine est parfois laissée de côté, a-t-il ajouté.

(Yuliia Dysa; rédigé par Dan Peleschuk; version française Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)