Certains acheteurs japonais acceptent de payer une prime de 350 $/T pour l'aluminium du T2, les pourparlers se poursuivent, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - Certains acheteurs japonais d'aluminium ont accepté de payer à un producteur mondial une prime de 350 dollars par tonne métrique par rapport au prix de référence pour les expéditions d'avril à juin, soit une augmentation de 79% par rapport au trimestre en cours, ont déclaré deux sources directement impliquées dans les négociations sur les prix. Le Japon est un important importateur asiatique d'aluminium et les primes PREM-ALUM-JP pour les expéditions de métal primaire qu'il accepte de payer chaque trimestre par rapport au prix au comptant de référence de la Bourse des métaux de Londres ( LME )

CMAL0 fixent la référence pour la région.

Les négociations sont toujours en cours, a déclaré l'une des sources, notant que d'autres producteurs n'ont pas encore fait d'offres concrètes.