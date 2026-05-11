Les Bourses européennes ouvrent prudemment

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les marchés boursiers européens ont ouvert prudemment lundi, sur fond de bond du pétrole et de doutes quant à la possibilité d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient et débloquer le détroit d'Ormuz.
Vers 7H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris reculait de 0,47%, Francfort (+0,00%) et Milan (+0,01%) étaient stables, tandis que Londres grappillait 0,27%.
Euronext CAC40
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