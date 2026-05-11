Moyen-Orient: le pétrole grimpe à nouveau, les Bourses mondiales prudentes

Une station-service à Sofia le 5 mai 2026. ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )

Les prix du pétrole grimpent à nouveau lundi face aux doutes quant à la possibilité d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, ce qui rend les Bourses mondiales prudentes.

Vers 07H12 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, référence sur le continent européen, gagnait 3,25% à 104,58 dollars. Le WTI, son équivalent américain, prenait de son côté 3,77% à 99,02 dollars.

"Une solution durable pour mettre fin au conflit et rouvrir le détroit d'Ormuz demeure difficile à trouver, prolongeant les perturbations" sur le marché du brut, résume Lloyd Chan, de la banque MUFG.

Le président américain Donald Trump a fustigé dimanche la réponse apportée par l'Iran à la proposition américaine pour mettre fin à la guerre, la jugeant "totalement inacceptable", sur son réseau Truth Social.

"L'Iran mène en bateau les Etats-Unis et le reste du monde depuis 47 ans", avait-il écrit dans un message précédent. Les Iraniens "se moquent de notre pays qui a désormais retrouvé sa grandeur mais ils ne riront plus très longtemps!".

Ces messages ont fait douter les investisseurs quant à la probabilité d'un accord qui permettrait de débloquer le stratégique détroit d'Ormuz, où un cinquième du pétrole mondial transite d'ordinaire.

Dans ce contexte le dollar, monnaie internationale pour le marché du pétrole et qui grimpe depuis le début du conflit à chaque montée des tensions dans la région, prenait 0,18% à 1,1767 euros.

Les taux d'emprunts des Etats européens sur le marché de la dette étaient eux aussi orientés à la hausse, sur fond de regain d'inflation provoquée par la hausse des prix du brut. Le rendement allemand à échéance 10 ans, référence sur le continent, atteignait 3,02%, contre 3,00% vendredi soir. Son équivalent français était à 3,64%, contre 3,62%.

- Les Bourses prudentes mais la tech s'achète -

Face à ce regain d'incertitudes, les marchés boursiers européens ont débuté la semaine prudemment. Dans les premiers échanges, vers 07H05 GMT, Paris reculait de 0,47%, Francfort (-0,03%) et Milan (-0,04%) étaient stables, tandis que Londres grappillait 0,36%.

Côté Asie, Tokyo a perdu 0,47% et Hong Kong restait à l'équilibre (+0,03%) dans les derniers échanges.

Seule la Bourse de Séoul a grimpé nettement prenant 4,32%. Cet indice, très imprégné par les valeurs technologiques, profite du net regain d'intérêt des investisseurs pour l'intelligence artificielle depuis plusieurs semaines.

Sur l'indice, Samsung a par exemple pris 6,33%, quand SK Hynix a bondi de 11,51%.

En Europe aussi, les valeurs du secteur étaient orientées à la hausse: à Paris, STMicroelectronics grimpait de 2,87% et Soitec de 2,98%. ASML prenait 0,82% à Amsterdam.

"Nous sommes arrivés au stade où les gros titres sur la guerre au Moyen-Orient ne dérangent plus ceux qui investissent dans l'intelligence artificielle", résume Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Mais "il est difficile de comprendre la réaction des marchés, qui ressemble à un calme avant la tempête: la hausse des prix de l'énergie ne tardera pas à se concrétiser" pour les entreprises, ajoute-t-elle.

- Nintendo dévisse -

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a vu son titre plonger de presque 10% lundi à la Bourse de Tokyo, après avoir fait état vendredi soir de résultats annuels jugés décevants. Le groupe a également prévu une chute de son bénéfice net et de ses ventes sur 2025-2026.

L'action a finalement lâché 8,44% en clôture à 7.020 yens.