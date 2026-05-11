Une Française rapatriée positive au hantavirus, déclare Rist

La ministre française de la Santé, Stéphanie Rist
Une Française qui faisait partie de la croisière sur le MV Hondius a été testée positive au hantavirus, a déclaré lundi la ministre française de la Santé, Stéphanie Rist, sur France Inter.
"Les tests sont revenus positifs à l'hantavirus", a déclaré la ministre, précisant que l'état de la patiente s'était dégradé durant la nuit.
Les autres ressortissants français rapatriés sont quant à eux "négatifs" et sont sous la surveillance des autorités sanitaires, a-t-elle ajouté.
Par ailleurs, 22 Français sont considérés comme cas contacts et doivent se faire connaître auprès des autorités en vertu d'un décret "prescrivant les mesures d'urgence nécessaires à la gestion du risque d'infection à hantavirus Andes" publié ce lundi.
"Il n'y a pas lieu aujourd'hui d'affoler les Françaises et les Français", a souligné la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, sur BFMTV et RMC.
(Rédigé par Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)
3 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer