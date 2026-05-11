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Une Française rapatriée positive au hantavirus, déclare Rist
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 09:19

La ministre française de la Santé, Stéphanie Rist

La ministre française de la Santé, Stéphanie Rist

‌Une Française qui faisait partie de ​la croisière sur le MV Hondius a été testée positive au hantavirus, ​a déclaré lundi la ministre française de ​la Santé, Stéphanie Rist, ⁠sur France Inter.

"Les tests sont ‌revenus positifs à l'hantavirus", a déclaré la ministre, précisant que ​l'état ‌de la patiente s'était dégradé ⁠durant la nuit.

Les autres ressortissants français rapatriés sont quant à eux "négatifs" et ⁠sont sous ‌la surveillance des autorités sanitaires, ⁠a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, 22 Français ‌sont considérés comme cas ⁠contacts et doivent se faire ⁠connaître auprès ‌des autorités en vertu d'un décret "prescrivant ​les mesures d'urgence ‌nécessaires à la gestion du risque d'infection à ​hantavirus Andes" publié ce lundi.

"Il n'y a pas lieu ⁠aujourd'hui d'affoler les Françaises et les Français", a souligné la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, sur BFMTV et RMC.

(Rédigé par Nicolas Delame, édité par ​Sophie Louet)

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3 commentaires

  • 09:41

    Ils testent a si ils pouvaient nous refaire le coup du coronavirus avec un bon confinement durant la crise énergétique....

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