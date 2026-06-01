Certaines actions du secteur des cryptomonnaies reculent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis un mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Les actions de certaines entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain sont en baisse

** Le bitcoin BTC= tombe à son plus bas niveau depuis plus d'un mois, sous le poids de l'impasse des négociations de paix au Moyen-Orient

** La plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a également lancé lundi des actions et un fonds négocié en bourse sur sa plateforme

** Le Bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, recule de 2,6 % à 71.739,28 dollars, tandis que l'Ether ETH= baisse de 1,6 % à 1.973,48 dollars

** La bourse de cryptomonnaies Coinbase Global COIN.O recule de 5 %

** Strategy MSTR.O , un acheteur de BTC, recule de 6,2 %; la société vend pour 2,5 millions de dollars de bitcoins

** Canaan Inc CAN.O , fabricant de machines de minage de BTC, recule de 3,4 %

** Le fonds négocié en bourse ProShares Bitcoin Strategy

BITO.P recule de 2,7 %

** Le fonds négocié en bourse iShares Bitcoin Trust IBIT.O recule de 2,7 %