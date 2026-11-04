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Ceribell en baisse : une perte plus importante que prévu vient éclipser des résultats supérieurs aux prévisions en termes de chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 14:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Ceribell CBLL.O s'effondre de 15,8% à 23,8 dollars avant l'ouverture du marché

** La société californienne annonce une perte de 55 cents par action au troisième trimestre, alors que les analystes tablaient sur une perte de 51 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** La hausse des charges d'exploitation, notamment les investissements dans la commercialisation, la R&D, la rémunération en actions et les frais juridiques liés à la propriété intellectuelle, a contribué à l'aggravation de la perte trimestrielle

** La société relève toutefois la fourchette basse de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice, la portant à 115 à 117 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 114 à 117 millions de dollars

** CBLL affiche un chiffre d’affaires de 29,3 millions de dollars au troisième trimestre, légèrement supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 29,16 millions de dollars

** Les huit sociétés de courtage couvrant le titre lui attribuent la recommandation “acheter” ou mieux; leur objectif de cours médian est de 31 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait progressé de 28,9% depuis le début de l’année, contre une hausse de 9,2% pour l’indice composite Nasdaq .IXIC

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