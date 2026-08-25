Cerebras recule après la publication de ses résultats du deuxième trimestre (13 août)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de l'article du 13 août: suppression de la référence aux estimations de chiffre d'affaires non atteintes dans le titre et le corps du texte, suite à une révision des chiffres d'affaires comparables par LSEG)

25 août - ** L'action Cerebras Systems ( CBRS.O ) s'effondre de 17,56% à 216,04 dollars en pré-ouverture

** Les résultats trimestriels de la société soulignent la propension des investisseurs à sanctionner les valeurs en forte hausse du secteur de l'IA si celles-ci ne parviennent pas à satisfaire aux attentes sur l'un de leurs principaux indicateurs

** Pour CBRS, la marge brute ajustée est tombée à 40,6% au deuxième trimestre, contre 46,5% au trimestre précédent

** Le chiffre d’affaires lié au matériel a reculé, tandis que celui de l’activité cloud a quadruplé

** La recommandation moyenne des 11 analystes couvrant le titre est “acheter”, et leur objectif de cours médian est de 295 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, le titre affichait une hausse de 18,5% depuis le début de l’année