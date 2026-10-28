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Cerebras en baisse après que Culper a révélé une position courte
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 17:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de Cerebras Systems ( CBRS.O ), fabricant de puces, reculent de 4,7 % à 113,67 dollars après que Culper Research a révélé une position courte

** Culper estime que la puce phare de la société, le « Wafer Scale Engine », qui couvre l’intégralité d’une plaquette de silicium, ne durera « que 1,2 à 2,5 ans en conditions réelles d’utilisation »

** L'entreprise affirme que CBRS n'a jamais résolu le problème de la dilatation thermique et allègue que des opérations factices constantes maintiennent les plaquettes à haute température, « de sorte que celles-ci ne refroidissent jamais réellement »

** « Cette solution de fortune n'a fait que remplacer un défaut fatal par un autre: les plaquettes ne refroidissent jamais et tombent rapidement en panne sur le terrain » – Culper

** Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les allégations contenues dans ce rapport

** CBRS n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters

** À la clôture d’hier, le titre avait chuté de 61,6 % depuis son introduction au Nasdaq en mai

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CEREBRAS SYS RG-A
112,5600 USD NASDAQ -5,66%
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