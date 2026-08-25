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Cerebras en baisse après la publication de ses résultats du deuxième trimestre (12 août)
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 14:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de l'article du 12 août: suppression de la référence aux estimations de chiffre d'affaires non atteintes dans le titre et dans le deuxième point, suite à une révision des chiffres d'affaires comparables par LSEG)

25 août - ** L'action du concepteur de puces Cerebras Systems

CBRS.O recule de 15,8% à 220,75 dollars en séance prolongée

** Malgré une forte demande, CBRS reste sous pression pour prouver que son activité peut se développer de manière rentable dans un contexte de concurrence intense

** Le titre a progressé de plus de 15% rien que cette semaine, grâce aux excellents résultats enregistrés dans le domaine des infrastructures d'IA

** CBRS relève néanmoins ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et de marge brute, en raison de la forte demande pour ses puces

** La société table sur un chiffre d’affaires ajusté compris entre 880 et 890 millions de dollars pour 2026, soit un niveau supérieur à ses prévisions précédentes (855 à 865 millions de dollars)

** La marge brute annuelle ajustée est prévue entre 41% et 43%, contre une fourchette de 38% à 41% annoncée précédemment, alors que les analystes tablaient sur 35,89%

** Le cours de l'action a progressé d'environ 27% depuis son introduction en bourse en mai au prix de 185 dollars, à la clôture d'hier

Valeurs associées

CEREBRAS SYS RG-A
185,4300 USD NASDAQ 0,00%
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