CÉRÉALES-Le blé progresse d'environ 3 % après les attaques ukrainiennes contre un port d'exportation russe stratégique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture: le cours du blé remonte après l'attaque d'un port d'exportation russe; modification de la date de publication)

* Le blé en hausse après les attaques ukrainiennes contre un important port russe d'exportation de céréales

* On craint que les expéditions de blé russe ne soient perturbées

* Le soja et le maïs se maintiennent à un niveau élevé avant la publication du rapport mensuel de l’USDA sur l’offre et la demande

par Michael Hogan

Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont progressé d’environ 3 % mercredi après que l’Ukraine a attaqué des terminaux céréaliers dans le grand port russe d’exportation de blé de Novorossiisk, faisant craindre une perturbation des approvisionnements vers les marchés mondiaux.

Le soja et le maïs ont progressé dans l'attente du rapport sur l'offre et la demande mondiales du ministère américain de l'Agriculture, prévu plus tard dans la journée de mercredi.

Le contrat le plus actif sur le blé au Chicago Board of Trade Wv1 a progressé de 3,05 % à 6,49-1/2 dollars le boisseau à 09h29 GMT. Le soja Sv1 a gagné 0,3 % à 11,73-1/4 dollars le boisseau, tandis que le maïs Cv1 a progressé de 0,7 % à 4,63-3/4 dollars le boisseau. Deux des plus grands terminaux céréaliers russes du port de Novorossiysk, sur la mer Noire, ont suspendu leurs activités à la suite des frappes de drones ukrainiens menées pendant la nuit, ont indiqué mercredi des sources du secteur à Reuters.

La Russie est le premier exportateur mondial de blé, et la plupart de ces exportations transitent par les ports de la mer Noire, dont Novorossiysk. L’Ukraine a généralement épargné les immenses terminaux céréaliers de Novorossiysk pendant son conflit avec la Russie, mais les deux camps ont intensifié leurs attaques ces dernières semaines contre les ports et le transport maritime, mettant ainsi un frein effectif aux exportations céréalières ukrainiennes par voie maritime, qui représentent un volume important.

“Les grands terminaux d’exportation de céréales sont faciles à toucher, et l’on craint que les attaques ukrainiennes sur Novorossiysk ne réduisent considérablement les expéditions de blé russe, ce qui pourrait détourner la demande vers d’autres sources d’approvisionnement mondiales”, a déclaré un négociant européen. “La grande question est de savoir combien de temps les attaques ukrainiennes vont persister, car les armateurs pourraient suspendre leurs traversées s’ils craignent que leurs navires ne soient pas en sécurité dans une zone de guerre.” Un autre négociant a ajouté: “Le marché mondial est devenu dépendant du blé bon marché en provenance de Russie et d’Ukraine, avec des expéditions importantes qui continuent malgré la guerre. On craint désormais que les exportations russes de blé ne soient réduites en raison de la guerre.” Les marchés céréaliers tournent désormais leur attention vers le rapport sur l’offre et la demande du mois d’août du ministère américain de l’Agriculture , qui comprendra les estimations très attendues des récoltes américaines de maïs et de soja de cette année.