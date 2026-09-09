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Cerberus cède la société immobilière Tenet Equity à CBRE pour 1,6 milliard de dollars
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 00:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de capital-investissement Cerberus a annoncé mardi avoir cédé Tenet Equity, une société de financement immobilier, à la branche de gestion d'actifs du fonds d'investissement immobilier CBRE Group

CBRE.N , pour un montant de 1,6 milliard de dollars.

* Cerberus avait fondé Tenet en 2021 afin de proposer des financements adossés à des actifs immobiliers aux entreprises de taille intermédiaire et aux sociétés de capital-investissement à travers les États-Unis.

* Basée à Scottsdale, en Arizona, Tenet dispose actuellement d’un portefeuille de plus de 200 biens immobiliers répartis dans 26 secteurs d’activité et 39 États.

* Sa cession à CBRE Investment Management intervient alors que les investisseurs privilégient les biens immobiliers loués à long terme pour leurs revenus stables, tandis que les entreprises se tournent vers les opérations de cession-bail pour lever des capitaux dans un contexte de hausse des coûts d’emprunt.

* Evercore a agi en tant que banque conseil exclusive de Cerberus pour cette cession.

* L'action CBRE a progressé de 1,2% après la clôture.

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