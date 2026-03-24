CERAWEEK-Venture Global dispose d'un approvisionnement à long terme suffisant en GNL, selon son directeur général

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(Ajout de la citation, du contexte et des détails à partir du paragraphe 3)

L'exportateur de gaz naturel liquéfié Venture Global VG.N dispose d'approvisionnements suffisants à court, moyen et long terme et travaille avec des pays du monde entier pour livrer des cargaisons critiques, a déclaré le directeur général Mike Sabel mardi lors de la conférence sur l'énergie CERAWeek à Houston, au Texas.

Les marchés ont été bouleversés par la guerre américano-israélienne contre l'Iran , qui a gravement endommagécertaines installations de production de GNL au Moyen-Orient.

Venture Global est le deuxième exportateur de GNL aux États-Unis. Elle a déclaré que 31 % de sa production de cette année n'avait pas été vendue dans le cadre de contrats à long terme, créant ainsi une opportunité de vendre du GNL aux pays asiatiques les plus touchés par les perturbations de l'approvisionnement liées à la guerre.

M. Sabel a déclaré que l'entreprise était prête à conclure des contrats à court terme avec des acheteurs potentiels de GNL.

Le gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, qui s'est également exprimé lors de l'événement, a déclaré que son État ne limiterait pas le nombre d'usines de GNL qu'il accueillerait et qu'il disposait des ressources nécessaires, notamment des gazoducs, des ports en eau profonde et d'autres infrastructures, pour soutenir les investissements.

Le principal obstacle à la poursuite de la croissance du GNL en Louisiane est la pénurie de main-d'œuvre, a déclaré M. Landry.