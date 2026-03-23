CERAWEEK-Venture Global discute du règlement d'affaires d'arbitrage en cours avec des entreprises du secteur de l'énergie

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(Ajout de l'historique et du contexte aux paragraphes 2 à 4) par Curtis Williams

Venture Global a entamé des discussions en vue de régler les procédures d'arbitrage en cours avec les sociétés énergétiques quil' ont poursuivie pour ne pas leur avoir fourni en temps voulu le GNL provenant de son installation de Calcasieu Pass, a déclaré le directeur général Mike Sabel lundi lors d'une table ronde à la conférence CERAWeek à Houston.

Les clients de Venture Global, notamment Shell SHEL.L , BP

BP.L , Repsol REP.MC , Orlen PKN.WA et Edison EDNn.MI , ont déposé des demandes d'arbitrage en 2023 après avoir accusé Venture Global de ne pas leur avoir fourni de GNL pendant plus de deux ans après la première production de gaz super réfrigéré.

BP a gagné son procès contre Venture Global, tandis que l'exportateur de GNL a gagné ses procès contre Shell et Repsol. Les autres affaires n'ont pas été conclues.

M. Sabel a déclaré que Venture Global avait gagné deux de ses procédures d'arbitrage et en avait perdu une, mais qu'elle était disposée à régler les autres procédures d'arbitrage.

Venture Global prévoit de produire du GNL àpartir de son installation CP2 à 150 % de la capaciténominalede20 millions de tonnes métriques par an, a-t-il déclaré, ajoutant que la société souhaite vendre davantage de cargaisons de GNL dans le cadre de contrats de cinq ans pendant que l'usine est en cours de mise en service.

La compagnie pourrait ajouter 40 millions de tonnes par an de GNL grâce aux projets d'expansion de ses usines de Plaquemines et de CP2,a indiqué M. Sabel.

Bien que le ministère américain de l'énergie ait autorisé la compagnie à augmenter ses exportations de GNL, M. Sabel ne s'attend pas à une production supérieure à celle déjà prévue pour le reste de l'année.