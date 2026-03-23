CERAWEEK-TotalEnergies abandonne l'éolien en mer aux États-Unis et investira 1 milliard de dollars dans des projets liés aux combustibles fossiles

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* Les États-Unis vont annuler les concessions d'éoliennes offshore au large de New York et des Carolines

* Total investira 928 millions de dollars dans des projets de GNL et de combustibles fossiles

* Les États-Unis rembourseront Total pour les baux, ce qui suscite des critiques de la part de l'industrie

(Ajout du secrétaire d'État à l'intérieur au paragraphe 4 et de citations de groupes professionnels aux paragraphes 6 et 7) par Stephanie Kelly et Jarrett Renshaw

Les Etats-Unis et le groupe énergétique français TotalEnergies TTEF.PA ont déclaré lundi qu'ils allaient rediriger près d'un milliard de dollars provenant des concessions éoliennes offshore vers la production de pétrole et de gaz naturel aux Etats-Unis.

L'accord marque une nouvelle stratégie dans le cadre des vastes efforts déployés par l'administration Trump pour bloquer le développement de projets éoliens offshore aux États-Unis, que le président Donald Trump a déclaré trouver laids, coûteux et inefficaces.

Son administration a pris des mesures pour augmenter la production nationale de combustibles fossiles et supprimer les politiques qui soutiennent le développement des énergies propres.

"Cet accord est une nouvelle victoire pour l'engagement du président Trump en faveur d'une énergie abordable et fiable pour tous les Américains", a déclaré le secrétaire d'État à l'Intérieur, Doug Burgum, dans un communiqué. "L'éolien en mer est l'un des projets les plus coûteux, les moins fiables, les plus perturbateurs pour l'environnement et les plus dépendants des subventions qui aient jamais été imposés aux contribuables américains."

Les États-Unis rembourseront à Total environ 1 milliard de dollars que la société a payés pour l'achat de baux pour l'éolien en mer, et TotalEnergies s'est engagé à ne pas développer de nouveaux projets éoliens en mer dans le pays, selon un communiqué du ministère de l'intérieur des États-Unis.

Oceantic Network, un groupe commercial spécialisé dans l'éolien en mer, a critiqué l'administration pour avoir utilisé l'argent des contribuables afin de bloquer des projets.

"Il s'agit d'un théâtre politique destiné à masquer le fait que la capacité éolienne offshore est retirée du pipeline alors que les prix de l'énergie montent en flèche, même si d'autres projets éoliens offshore continuent de fournir une énergie fiable et abordable au réseau", a déclaré Sam Salustro, premier vice-président des affaires politiques et commerciales d'Oceantic, dans un communiqué.

Total investira 928 millions de dollars en 2026 dans le développement de quatre trains à l'usine Rio Grande LNG au Texas, ainsi que dans le développement du pétrole conventionnel en amont dans le Golfe des États-Unis et dans la production de gaz de schiste, selon le communiqué.

À la suite de ces investissements, les États-Unis mettront fin aux baux dans la zone de Carolina Long Bay et dans la zone de New York Bight, tous deux signés en 2022, et rembourseront Total.

Total a payé 795 millions de dollars pour le bail de New York lors d'une vente aux enchères exceptionnelle sous l'administration de l'ancien président Joe Biden , qui a attiré plus de 4 milliards de dollars d'offres de la part de l'industrie.

Le projet Attentive Energy One dans le cadre du bail a été bloqué lorsque l'État de New York a déclaré qu'il ne procéderait pas à l'attribution d'un contrat au début de 2024. Un second projet, Attentive Energy Two, a obtenu un contrat avec le New Jersey en janvier 2024.

Patrick Pouyanne, directeur général de Total, a déclaré que l'éolien offshore n'était pas le moyen le plus abordable de produire de l'électricité aux États-Unis.

Patrick Pouyanne et le secrétaire américain à l'intérieur, Doug Burgum, ont annoncé l'accord lors de la conférence sur l'énergie CERAWeek à Houston.