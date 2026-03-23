CERAWEEK-Shell craint que la guerre en Iran n'affecte la confiance à long terme dans l'approvisionnement en GNL

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Shell SHEL.L craint que la guerre en Iran n'affecte la confiance à long terme dans l'accessibilité et la sécurité des approvisionnements en gaz naturel, a déclaré Cedric Cremers, président de la division gaz intégrée de l'entreprise.

"Ces chocs géopolitiques envoient de mauvais signaux aux clients sur les fondamentaux à long terme du gaz", a déclaré M. Cremers lors de la conférence CERAWeek à Houston.

Le conflit a retiré des marchés près de 20 % de l'énergie mondiale, y compris le GNL, après la fermeture effective du détroit d'Ormuz. Maxim Kolupaev, responsable de l'énergie chez Glencore, a déclaré lors de la même table ronde que les volumes de GNL existants peuvent répondre à la demande actuelle, mais qu'ils doivent être réacheminés.