CERAWEEK-Selon le ministre américain de l'énergie, la hausse des prix du pétrole n'est pas suffisante pour entraîner une destruction de la demande

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* Les États-Unis vont libérer du pétrole de la réserve stratégique de pétrole pour stabiliser les marchés

* Le directeur général d'ADNOC avertit que la hausse des prix du pétrole ralentit la croissance économique mondiale

* Selon M. Wright, les raffineries asiatiques sont prioritaires pour l'approvisionnement en pétrole en cas de chocs sur le marché

(Mise à jour pour inclure les commentaires supplémentaires de Wright, les commentaires d'ADNOC dans le paragraphe 4; changement du mot-clé utilisé par les clients des médias) par Jarrett Renshaw et Marianna Parraga

Les prix mondiaux du pétrole n'ont pas augmenté suffisamment pour entraîner une destruction de la demande, a déclaré le secrétaire américain à l'énergie Chris Wright lundi lors de la conférence sur l'énergie CERAWeek à Houston, au Texas, alors que les marchés ont continué à fluctuer et que les prix mondiaux du pétrole sont restés proches de 100 dollars le baril en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. . Lemonde traverse l'une des pires crises énergétiques depuis des décennies à la suite de la fermeture d'un canal de navigation essentiel et d'attaques contre des infrastructures énergétiques au Moyen-Orient qui ont causé des dommages à long terme. Les prix du pétrole ont atteint des sommets pluriannuels et les prix des carburants aux États-Unis sont en hausse, ce qui risque de créer des problèmes pour le parti républicain du président Donald Trump à l'approche des élections de mi-mandat en novembre.

L'administration Trump prend des mesures pour pacifier les marchés, notamment en libérant du pétrole de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis, en collaboration avec d'autres membres de l'Agence internationale de l'énergie. Lundi, M. Wright a déclaré que les États-Unis allaient libérer entre un million et un million et demi de barils de pétrole par jour, pour atteindre finalement 3 millions de barils par jour.

Sultan Al Jaber, directeur général du géant pétrolier d'Abu Dhabi ADNOC , s'exprimant peu après M. Wright, a déclaré que la hausse des prix du pétrole ralentissait la croissance économique mondiale et a ajouté qu'aucun pays ne devrait être en mesure de fermer le détroit d'Ormuz. Ce point d'étranglement, que l'Iran a effectivement fermé, représente environ 20 % de la consommation mondiale de pétrole.

Interrogé sur le fait de savoir si une victoire des États-Unis en Iran signifiait que le pays n'aurait plus le contrôle du détroit, M. Wright a déclaré lors d'une interview accordée à CNBC en marge de la conférence: "Nous devons être en mesure de faire disparaître leur capacité à menacer le détroit d'Ormuz ou de la réduire considérablement par rapport à ce qu'elle a été au cours des dernières années, voire des dernières décennies."

M. Wright a indiqué que l'Asie avait été la plus touchée par les chocs du marché et que l'approvisionnement des raffineries dans cette région était une priorité pour l'administration Trump.

"Nous voulons que le pétrole arrive dans les raffineries asiatiques et que le ralentissement du raffinage soit le plus faible possible", a-t-il déclaré. M. Wright a déclaré que la situation au Venezuela était "nettement meilleure" qu'elle ne l'était il y a quelques mois, après la capture du président Nicolas Maduro en janvier et la reprise par les États-Unis des exportations de pétrole du pays de l'OPEP, avec quelque 200 000 bpj de production de brut rétablis à ce jour.

Après un voyage à Caracas le mois dernier, au cours duquel il a rencontré la présidente intérimaire Delcy Rodriguez et visité des champs pétrolifères, M. Wright a déclaré qu'il y aurait des élections au Venezuela "un jour ou l'autre", sans donner plus de détails.

ÉNERGIE NUCLÉAIRE AUX ÉTATS-UNIS

Les États-Unis sont en bonne voie pour que trois réacteurs nucléaires de nouvelle génération produisent de la chaleur - un précurseur de la fourniture d'électricité au réseau - d'ici le 4 juillet, a déclaré M. Wright.

Plusieurs petits réacteurs modulaires et d'autres formes d'énergie nucléaire avancée sont en cours de développement dans le pays, mais aucun n'est actuellement exploitable commercialement.

Selon M. Wright, la nouvelle énergie nucléaire sera un fournisseur essentiel d'électrons pour le réseau électrique américain, qui a du mal à répondre à la demande des centres de données et à l'électrification d'industries telles que les transports.