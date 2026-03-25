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CERAWEEK-Selon le directeur général de Devon Energy, les activités resteront stables malgré la flambée des prix du pétrole
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 16:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Georgina McCartney

Le producteur de schiste américain Devon Energy DV.N ne réagira pas rapidement à la hausse des prix du pétrole et se concentrera plutôt sur les signaux de prix à long terme, a déclaré son directeur général Clay Gaspar mercredi lors de la conférence sur l'énergie CERAWeek à Houston.

Voici quelques détails:

* "Nous ne nous laisserons pas influencer par les signaux à court terme", a déclaré Clay Gaspar, directeur général de Devon, en marge de la conférence, et nous ne réagirons pas non plus aux prix du premier mois, a-t-il ajouté.

* Le 9 mars, les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont atteint 119 dollars le baril, leur niveau le plus élevé depuis juin 2022, après que les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, le 28 février, ont entraîné la fermeture du détroit d'Ormuz, une voie d'eau essentielle.

* "Il est extrêmement important que nous gardions la main dans ce genre de situation. Nous nous intéressons à la partie arrière de la courbe et non aux premiers mois", a déclaré M. Gaspar.

* Devon Energy devrait conclure sa fusion avec Coterra Energy CTRA.N au deuxième trimestre 2026, ce qui en ferait le plus grand producteur indépendant des États-Unis.

* Les prix du pétrole supérieurs à 100 dollars le baril ne déclencheront pas une augmentation significative de la production américaine à moins qu'ils ne restent élevés pendant plus d'un trimestre, ont déclaré les dirigeants de l'industrie du schiste lors de la CERAWeek.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

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