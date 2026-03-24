CERAWEEK-Selon le directeur général de ConocoPhillips, le Venezuela doit "revoir complètement" son système fiscal pour attirer les investissements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sheila Dang

Le Venezuela doit "revoir complètement" son système fiscal pour attirer de nouveaux investissements, a déclaré mardi Ryan Lance, directeur général de ConocoPhillips, lors de la conférence CERAWeek à Houston, soulignant les défis auxquels est confrontée l'industrie pétrolière du pays dans le sillage de la capture du président Nicolas Maduro en janvier.

M. Lance a qualifié la nouvelle loi sur les hydrocarbures du pays membre de l'OPEP de "terriblement inadéquate" et a déclaré que le pays devait garantir la durabilité des contrats afin d'attirer des investissements à grande échelle.