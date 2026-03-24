Lockheed Martin nomme Jenna McMullin à la tête de la communication
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 18:25
Lockheed Martin annonce la nomination de Jenna McMullin au poste de vice-présidente senior et directrice de la communication, avec effet immédiat.
Elle prendra en charge l'ensemble des activités de communication du groupe à l'échelle mondiale, incluant la stratégie, les relations médias, la marque, le numérique ainsi que la communication interne et institutionnelle.
Forte de plus de 20 ans d'expérience dans la communication stratégique et la gestion de la réputation, notamment dans les secteurs de l'aéronautique, de la défense et des technologies, elle a débuté sa carrière comme officier des affaires publiques civil dans l'US Air Force.
Stuart Holliday, directeur des affaires publiques, souligne que "Jenna apporte une solide expérience en communication stratégique et un leadership éprouvé dans des organisations complexes et mondiales".
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