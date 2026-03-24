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Ipsos dévoile le nom de son nouveau directeur général adjoint
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 18:21

Ipsos a annoncé la nomination d'Alexandre Boissy au poste de directeur général adjoint, à compter du 7 avril prochain. Basé à Paris et rattaché à Jean Laurent Poitou, directeur général de la société d'études de marché en d'enquêtes d'opinions, il supervisera les opérations, le secrétariat général, le juridique, la communication corporate à l'échelle mondiale, ainsi que les relations investisseurs en coordination avec la direction financière.

Selon le communiqué, "il apporte plus de vingt ans d'expérience à des postes de direction au sein du groupe Air France-KLM, où il occupait récemment les fonctions de Directeur Général Adjoint, Secrétaire Général. Au cours de sa carrière, il a exercé différentes responsabilités de direction, développant une expertise approfondie en communication corporate et en relations institutionnelles. Il a collaboré étroitement avec de nombreux interlocuteurs internationaux, notamment des institutions publiques, l'Union européenne, des gouvernements et des partenaires commerciaux".

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