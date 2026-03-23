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CERAWEEK-Selon la présidente de Google, les États-Unis doivent développer davantage l'énergie pour alimenter l'IA
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis n'augmentent peut-être pas leur production d'électricité assez rapidement pour permettre l'expansion de l'intelligence artificielle, a déclaré lundi Ruth Porat, présidente et directrice des investissements de Google, à propos des grandes quantités d'énergie nécessaires à l'expansion des centres de données d'intelligence artificielle de l'entreprise.

"Nous sommes préoccupés par le fait que nous ne sommes pas à plein régime en matière d'énergie", a-t-elle déclaré lors de la conférence CERAWeek à Houston, au Texas.

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1 commentaire

  • 16:44

    les foldingos de l'IA

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