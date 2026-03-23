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CERAWEEK-NextEra obtient un terrain au Texas pour une gigantesque centrale au gaz destinée à alimenter des centres de données, selon son directeur général
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 23:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les projets et de citations du directeur général) par Laila Kearney

NextEra Energy NEE.N a obtenu un terrain au Texas pour une centrale au gaz destinée à alimenter un grand campus de centres de données soutenu par un accord entre les États-Unis et le Japon, a déclaré lundi le directeur général de la société.

Le fournisseur d'électricité a annoncé la semaine dernière que l'administration du président Donald Trump avait approuvé le développement de deux grandes centrales à gaz, totalisant environ 10 gigawatts, au Texas et en Pennsylvanie pour aider à répondre aux besoins croissants en électricité des centres de données.

Selon l'accord, les projets, d'une valeur de 33 milliards de dollars, seraient développés et exploités par NextEra, mais détenus conjointement par les États-Unis et le Japon dans le cadre d'un accord commercial plus large entre les deux pays.

NextEra a pour l'instant acheté des terrains pour l'installation texane, qui devrait avoir une capacité de plus de 5 GW, a déclaré le directeur général John Ketchum à Reuters lors de la conférence CERAWeek qui s'est tenue à Houston.

L'entreprise n'a pas encore acheté de terrain pour le site de Pennsylvanie, a-t-il dit, ajoutant que des terrains et des permis supplémentaires seront également nécessaires.

Depuis le début de l'année 2024, les grandes entreprises technologiques se sont lancées dans une course pour obtenir des quantités massives d'énergie pour les centres de données, qui sont utilisés pour la formation et le déploiement de technologies telles que l'intelligence artificielle.

Alors que les opérateurs de centres de données devraient dépenser environ 600 milliards de dollars pour l'infrastructure d'intelligence artificielle cette année, on ne sait toujours pas lesquels des nombreux projets de centres de données liés à l'énergie annoncés au cours des deux dernières années seront finalement construits.

Avant que les projets d'alimentation des centres de données de NextEra puissent progresser de manière significative, la société doit finaliser un accord définitif avec le gouvernement japonais, a déclaré Ketchum.

"Les termes et conditions préliminaires ont déjà été discutés, décrits et acceptés, mais nous devons les incorporer dans des accords définitifs pour faire avancer ces projets", a-t-il déclaré.

La société devra également obtenir des terrains et des permis supplémentaires, a-t-il ajouté.

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