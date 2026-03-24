CERAWEEK-Les États-Unis vont lancer des enquêtes pilotes sur la consommation d'énergie des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

Le service d'information du ministère américain de l'énergie lancera mercredi une série d'enquêtes pilotes visant à évaluer la consommation d'énergie des centres de données du pays, a déclaré l'administrateur de l'agence à Reuters. La Silicon Valley investit des centaines de milliards de dollars dans l'expansion de centres de données à forte consommation d'énergie à travers les États-Unis, mais l'ampleur de l'explosion de la consommation d'énergie de ce secteur reste incertaine. Des enquêtes montrent que les Américains s'inquiètent de savoir si les besoins en énergie de l'intelligence artificielle vont augmenter leurs factures d'électricité, alors que les géants de la technologie envisagent d'utiliser l'énergie nucléaire , le gaz naturel ou le charbon pour alimenter leurs centres de données.

"Il s'agit vraiment d'un exercice d'exploration de données pour comprendre ce qui se passe exactement dans cette partie très importante de l'économie sur laquelle nous n'avons pas beaucoup de visibilité", a déclaré Tristan Abbey, directrice de l'Energy Information Administration, lors de la conférence CERAWeek qui s'est tenue à Houston.

L'EIA commencera les enquêtes dans trois États avant de les étendre à d'autres. La Virginie, qui abrite la plus grande concentration de centres de données au monde, est l'un de ces trois États, avec l'État de Washington et le Texas.

Les questions initiales de l'enquête visent à déterminer si les centres de données disposent d'une alimentation électrique de secours et, le cas échéant, quels types de combustibles ils utilisent, a indiqué Tristan Abbey.

"À terme, nous disposerons d'un patchwork d'éléments différents que nous connaissons et nous serons en mesure de lancer une enquête de type classique", a déclaré Tristan Abbey.

En 2024, l'EIA a lancé une enquête sur les opérations de minage de crypto-monnaies, qui sont un type différent de centre de données, en utilisant une autorité d'urgence. L'enquête a été interrompue après que deux entreprises de minage de crypto-monnaies aient intenté un procès, affirmant que l'enquête était précipitée et invasive.

Tristan Abbey, qui a pris ses fonctions en septembre de l'année dernière, a déclaré que cette enquête pilote serait mise en œuvre progressivement.