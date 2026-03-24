CERAWEEK-Le directeur général de Venture Global affirme que l'offre de GNL à long terme est suffisante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails aux paragraphes 2, 4, 5-8) par Curtis Williams

L'exportateur de gaz naturel liquéfié Venture Global VG.N travaille avec des pays du monde entier pour livrer des cargaisons critiques, a déclaré le directeur général Mike Sabel mardi lors de la conférence sur l'énergie CERAWeek à Houston, alors que le monde est ébranlé par les attaques sur les infrastructures énergétiques dans le cadre de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Les prix du pétrole et du gaz montent en flèche à la suite de la fermeture effective du détroit d'Ormuz et des attaques contre les infrastructures énergétiques, notamment les installations de production de gaz naturel liquéfié (GNL) au Moyen-Orient. QatarEnergy a déclaré que l'attaque subie par son usine de GNL avait réduit sa capacité de 17 % pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans, menaçant ainsi l'approvisionnement de l'Europe et de l'Asie.

Venture Global est le deuxième exportateur de GNL aux États-Unis. Elle a déclaré que 31 % de sa production cette année n'a pas été vendue dans le cadre de contrats à long terme, créant ainsi une opportunité de vendre du GNL aux pays asiatiques les plus touchés par les ruptures d'approvisionnement liées à la guerre.

La société a déclaré qu'elle disposait d'approvisionnements suffisants à court, moyen et long terme pour soutenir le marché, et qu'elle était prête à conclure des contrats à court terme avec des acheteurs potentiels de GNL.

"Si vous êtes une entreprise de services publics, vous ne pouvez pas prédire parfaitement à quoi ressemblera la demande sur 20 ans", a déclaré Mike Sabel, ajoutant qu'il est donc important de varier la durée des contrats d'approvisionnement.

Alors même que Venture Global construit son usine de GNL CP2, d'une capacité de 20 millions de tonnes par an, elle se prépare à l'expansion en commandant des équipements, a indiqué Mike Sabel.

Venture Global pense pouvoir devenir le plus grand exportateur de GNL des États-Unis d'ici 2029 en portant sa capacité de 37 millions de tonnes par an à plus de 85 millions de tonnes par an, grâce à l'agrandissement de CP2 et de Plaquemines, ainsi qu'à une production supérieure à sa capacité nominale.

Le gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, qui s'est également exprimé lors de l'événement, a déclaré que son État ne limiterait pas le nombre d'usines de GNL qu'il accueillerait et qu'il disposait des ressources nécessaires, notamment des pipelines, des ports en eau profonde et d'autres infrastructures, pour soutenir les investissements.

Le principal obstacle à la poursuite de la croissance du GNL en Louisiane est la pénurie de main-d'œuvre, a déclaré Jeff Landry.