CERAWEEK-La directrice générale de Freeport-McMoRan se dit confiante dans la demande de cuivre malgré le conflit iranien

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* La directrice générale ne s'attend pas à ce que le conflit fasse dérailler la demande de cuivre

* Appel à Washington pour un meilleur soutien à l'industrie minière

* Pas de candidat évident à l'acquisition

* Le Chili est considéré comme une zone d'investissement "intéressante"

par Ernest Scheyder

Freeport-McMoRan FCX.N s'attend à ce que la demande de cuivre utilisé dans l'électrification, les centres de données et d'autres domaines de haute technologie reste résistante malgré la nervosité du marché liée au conflit iranien , a déclaré Kathleen Quirk, directrice générale de Freeport-McMoRan, à l'agence Reuters lundi.

Le cuivre, l'un des meilleurs métaux conducteurs d'électricité, est utilisé dans le monde entier dans les moteurs, les ordinateurs, les batteries et le câblage. Il est surnommé "Dr Copper" car sa demande est un baromètre de la santé économique mondiale. L'industrie de l'intelligence artificielle , en particulier, consomme de plus en plus de cuivre pour les serveurs informatiques et les installations connexes.

Les prix du métal rouge CMCU3 ont toutefois chuté de près de 10 % depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran à la fin du mois de février.

Mme Quirk, qui est devenue directrice générale de la société basée à Phoenix en 2024, a déclaré que si le marché du cuivre a été ébranlé par le conflit, elle s'attend à ce que l'appétit mondial pour le métal augmente.

"Le marché tient compte d'une certaine incertitude quant à la croissance économique mondiale, et le cuivre a une incidence sur la perception du risque mondial", a déclaré Mme Quirk en marge de la conférence CERAWeek by S&P Global à Houston. "Mais les éléments qui stimulent la demande de cuivre sont de nature plus séculaire."

Freeport a accueilli des clients à son siège au début du mois et les conversations ont été dominées par les besoins du secteur technologique en métal rouge, a déclaré Quirk.

"Je ne pense pas que cela va dérailler", a-t-elle déclaré.

L'année dernière, la plus grande société de cuivre cotée en bourse a produit 1,3 milliard de livres (589 670 tonnes métriques) de cuivre aux États-Unis - dont la totalité a été vendue sur le marché intérieur - et 3,38 milliards de livres (1 533 142 tonnes métriques) à l'échelle mondiale.

À LA RECHERCHE D'UN SOUTIEN ACCRU AUX ÉTATS-UNIS

Aux États-Unis, Mme Quirk a déclaré que Freeport encourageait le gouvernement fédéral à faire davantage pour soutenir l'industrie du cuivre, ajoutant qu'"une sorte d'incitation économique serait importante pour encourager les entreprises à investir aux États-Unis par rapport aux opportunités internationales."

En juillet dernier, le président Donald Trump a imposé des droits de douane de 50 % sur les produits semi-finis en cuivre, mais n'a pas tenu compte des matières premières telles que les minerais, les concentrés et les cathodes que Freeport produit. L'administration Trump a laissé entendre qu'elle pourrait revenir sur sa décision concernant les droits de douane dans le courant de l'année.

Mme Quirk a déclaré que Freeport serait ouverte à une acquisition si l'occasion se présentait, mais que l'entreprise se concentrerait sur ses opportunités de croissance interne, y compris son travail de lixiviation du cuivre à partir de roches résiduelles.

En République démocratique du Congo, que Freeport a quittée en 2016 et a déclaré vouloir réintégrer, Mme Quirk a déclaré qu'elle n'avait pas encore trouvé de cible attrayante.

"Nous sommes ouvertes à l'idée, mais il n'y a pas d'opportunité de développement évidente pour que nous y retournions", a déclaré Mme Quirk.

Au Chili, Freeport a déposé la semaine dernière une demande d'autorisation environnementale pour une expansion de 7,5 milliards de dollars de sa mine de cuivre El Abra. Cette démarche est intervenue quelques jours seulement après l'investiture par le Chili du président de droite Jose Antonio Kast .

"Ce qui est passionnant au Chili, c'est que le gouvernement souhaite réellement encourager les investissements", a déclaré Mme Quirk. "Le nouveau président va vouloir favoriser encore plus l'investissement."