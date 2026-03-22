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CERAWEEK-La conférence CERAWeek sur l'énergie revient à Houston alors que le conflit iranien ébranle les marchés mondiaux de l'énergie
information fournie par Reuters 22/03/2026 à 13:01

Les principaux dirigeants du
secteur de l'énergie se retrouveront à Houston la semaine
prochaine, alors que l'escalade de la guerre
américano-israélienne contre l'Iran est devenue uncauchemar pour
les marchés de l'énergie. Des attaques sans précédent contre les
infrastructures et des perturbations dans le transport maritime
ont fait grimper en flèche les prix mondiaux du pétrole, tandis
que les gouvernements s'efforçaient de lutter contre l'inflation
et d'éviter les récessions.
     Les prix mondiaux du pétrole ont bondi cette semaine,
atteignant presque 120 dollars, des niveaux jamais vus depuis
que la guerre de la Russie contre l'Ukraine a perturbé les
marchés en 2022. 
    Les experts du secteuret les analystes s'attendent à ce que
les prix restent élevés longtemps après la fin des opérations de
combat. Ils estiment qu'il faudra des années à la région pour se
remettre des bouleversements causés par les frappes aériennes et
la quasi-fermeture par l'Iran du détroit d'Ormuz, , par
lequel transitent 20 % du pétrole et du gaz naturel liquéfié de
la planète .
Parexemple, le Qatar a déclaré qu'il faudrait des années pour
réparer une installation de gaz naturel liquéfié endommagée.
Lors de la conférence CERAWeek de cette année, plus de 10 000
participants venus de plus de 80 pays se pencheront également
sur le Venezuela après que les États-Unis ont capturé le
président Nicolas Maduro en janvier et allégé les sanctions
imposées à ce pays sud-américain membre de l'OPEP dans le but de
relancer son industrie pétrolière et de stimuler
l'investissement. 
"La géopolitique de l'énergie n'a jamais été aussi dense et
aussi rapide qu'en ce moment.... la situation dans le Golfe,
plus le Venezuela, plus toutes les questions liées à la Russie,
c'est vraiment un moment extraordinaire", a déclaré Geoffrey
Pyatt, qui a été secrétaire d'État adjoint aux ressources
énergétiquessous l'ancien président JoeBiden et qui est
aujourd'hui directeur général chez McLarty Associates, une
société de conseil américaine. 
    
    CHAOS AU MOYEN-ORIENT
L'événement de cinq jours, qui doit débuter lundi, intervient
alors que la fermeture effective du détroit d'Ormuz par l'Iran a
contraint les producteurs du Moyen-Orient à interrompre une
grande partie de leur production. Téhéran a également frappé
 des cibles pétrolières et gazièresdans le Golfe, après
qu'Israël a frappé l'un de ses grands champs gaziers cette
semaine.
    Les pays consommateurs ont pour la plupart perdu l'espoir
que les perturbations soient de courte durée. De nombreuses
raffineries et entreprises pétrochimiques, principalement en
Asie, ont réduit leur production, fermé des unités ou déclaré
des cas de force majeure, car le conflit perturbe les
exportations de brut et de matières premières  en
provenance du Moyen-Orient.
Aux États-Unis, le prix du diesel a dépassé les  5 dollars le
gallon pour la première fois depuis 2022, alors que le prix de
l'essence à la pompe s'est rapproché des 4 dollars le gallon.
Cette situation a accru les enjeux politiques pour le président
Donald Trump et son parti républicain à l'approche des élections
de mi-mandat en novembre.
     Parmi les participants et les intervenants de CERAWeek
figurent le secrétaire américain à l'énergie Chris Wright, le
secrétaire à l'intérieur Doug Burgum, les ministres du Nigeria
et des Émirats arabes unis, membres de l'OPEP+, ainsi que les
directeur général d'Aramco  2222.SE , de Chevron  CVX.N , de
Shell  SHEL.L , de TotalEnergies  TTEF.PA  et de la compagnie
pétrolière nationale d'Abou Dhabi. 
    "Il y a eu plus de bouleversements et de perturbations sur
les marchés que jamais auparavant... C'est une guerre qui se
prépare depuis près d'un demi-siècle, et les préoccupations
concernant le Golfe sont importantes depuis un demi-siècle. Mais
c'est maintenant que cela se passe", a déclaré Dan Yergin,
auteur lauréat du prix Pulitzer et vice-président de S&P Global,
organisateur de la conférence CERAWeek, lors d'une interview.
    La sécurité et l'accessibilité seront les mots clés de la
CERAWeek, a déclaré M. Yergin, un changement rapide par rapport
aux semaines précédentes, lorsque les grandes technologies et
leurs relations avec l'industrie de l'énergie étaient censées
être le thème principal de la CERAWeek. 
  
    "Tous ces producteurs verront le monde différemment, et les
pays verront leur degré de dépendance différemment. Je pense
qu'il y aura une forte pression en faveur de la diversification
des approvisionnements", a déclaré M. Yergin. 
Les décideurs politiques du monde entier examinent actuellement
des propositions  visant à développer l'énergie nucléaire
et les énergies renouvelables, à accroître les stocks
stratégiques et à augmenter la production nationale afin de
réduire la dépendance à long terme à l'égard des importations de
pétrole et de gaz.
    
    LE POTENTIEL DU VENEZUELA 
Un ajout de dernière minute à l'ordre du jour officiel de
CERAWeek est la chef de l'opposition vénézuélienne et lauréate
du prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, qui devrait
s'adresser aux participants le mardi après-midi. Son équipe a
profité de la conférence de l'année dernière  pour
présenter un plan énergétique détaillé. Cette année, les
investisseurs seront attentifs aux signaux qu'elle pourrait
envoyer concernant les efforts déployés par la présidente par
intérim Delcy Rodriguez pour stimuler rapidement la production
avec l'aide de Washington, alors qu'elle s'efforce de rétablir
la démocratie . 
    "Le fait que Maria Machado s'adresse au CERAWeek est un
reflet très intéressant de l'histoire politique qui n'est
toujours pas résolue", a déclaré M. Pyatt. 
Des dizaines d'investisseurs sont à la recherche d'opportunités
d'investissement pour exploiter les énormes réserves de pétrole
brut du Venezuela. Ils doivent faire face à des risques
juridiques, à l'incertitude réglementaire et à de vieilles
infrastructures inutilisables sans  investissements importants.
Le mois dernier, le secrétaire américain à l'énergie, Chris
Wright, a déclaré depuis Caracas qu'il s'attendait à une
"augmentation spectaculaire"  de la production
vénézuélienne dans les mois à venir, mais les experts du secteur
s'attendent généralement à ce que les premières expansions
n'augmentent la production que de 500 000 barils par jour en
l'espace de six mois, alors qu'elle est actuellement de 1
million de bpj. Cette augmentation serait insuffisante pour
compenser la perturbation de l'offre due à la crise iranienne. 
 
    
    L'AI ET LE SCHISTE DU TEXAS
La conférence mettra également l'accent sur le rôle de
l'intelligence artificielle dans l'industrie de l'énergie et
proposera un espace d'exposition où les jeunes entreprises et
les grands noms pourront présenter leurs nouvelles technologies.
Les gains d'efficacité et les nouvelles technologies ont
contribué à porter la production américaine de pétrole brut à un
niveau record de 13,6 millions de barils par jour (bpd) l'année
dernière. Pourtant, la récente hausse des prix ne devrait pas
entraîner d'augmentation considérable de la production, à moins
que les prix ne restent élevés pendant de nombreux mois, selon
les cadres et les analystes de l'industrie.
     La production du bassin permien, qui chevauche l'ouest du
Texas et le sud-est du Nouveau-Mexique, ne devrait augmenter que
de 10 000 bpj cette année pour atteindre le niveau record de 6,6
millions de bpj, selon l'Administration américaine d'information
sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration). 
  
    En  ce qui concerne les perspectives de production aux
États-Unis, "je pense que c'est toujours le statu quo jusqu'à ce
qu'il y ait une certaine visibilité sur la fin ou l'absence de
fin de cette guerre", a déclaré Dan Pickering, directeur des
investissements chez Pickering Energy Partners. 
    "Il ne s'agira pas d'un tsunami", a-t-il ajouté.
Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier
Venezuela

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