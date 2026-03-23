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CERAWEEK-États-Unis : TotalEnergies transfère près d'un milliard de dollars de l'énergie éolienne vers le pétrole et le gaz
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 17:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des détails supplémentaires tout au long du texte, ajout du contexte au paragraphe 2) par Stephanie Kelly et Jarrett Renshaw

Les États-Unis et le groupe énergétique français TotalEnergies TTEF.PA ont annoncé lundi qu'ils allaient réorienter près d'un milliard de dollars provenant des concessions éoliennes en mer vers la production de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis.

L'accord est le dernier coup porté à l'industrie américaine de l'éolien offshore, qui a fait face à des perturbations répétées de projets de plusieurs milliards de dollars sous le président américain Donald Trump.

M. Trump a déclaré qu'il trouvait les éoliennes laides, coûteuses et inefficaces, et son administration a pris des mesures pour augmenter la production nationale de combustibles fossiles.

Les États-Unis rembourseront à Total environ un milliard de dollars que la société a payés pour l'achat de baux pour l'éolien en mer, et TotalEnergies s'est engagé à ne pas développer de nouveaux projets éoliens en mer dans lepays, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur des États-Unis.

Total investira 928 millions de dollars en 2026 dans le développement de quatre trains à l'usine Rio Grande LNG au Texas, ainsi que dans le développement du pétrole conventionnel en amont dans le Golfe des États-Unis et dans la production de gaz de schiste, selon le communiqué.

À la suite de ces investissements, les États-Unis mettront fin aux baux dans la zone de Carolina Long Bay et dans la zone de New York Bight, tous deux signés en 2022, et rembourseront Total.

Patrick Pouyanne, directeur général de Total, a déclaré que l'éolien offshore n'était pas le moyen le plus abordable de produire de l'électricité aux États-Unis.

M. Pouyanne et le secrétaire américain à l'intérieur, Doug Burgum, ont annoncé l'accord lors de la conférence sur l'énergie CERAWeek à Houston.

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