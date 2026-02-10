Centrus Energy chute en raison de la faiblesse de ses prévisions de recettes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 février - ** Les actions du fournisseur américain de combustible nucléaire Centrus Energy LEU.N glissent de 8,4 % à 242,97 $ après la cloche
** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 425 et 475 millions de dollars, inférieur aux estimations des analystes (482,7 millions de dollars) - données compilées par LSEG
** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 146,2 millions de dollars, contre 151,6 millions de dollars l'année dernière
** En 2025, les actions de LEU ont augmenté de 264,5 %
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer