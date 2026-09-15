CenterPoint Energy révèle une fuite de données clients dans un document déposé auprès de la SEC

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CenterPoint Energy CNP.N a déclaré lundi dans un document déposé auprès de la SEC avoir pris connaissance en septembre d'une publication en ligne affirmant avoir obtenu un ensemble de données contenant certaines informations sur ses clients.

* Le fournisseur d'énergie basé au Texas a indiqué avoir activé ses protocoles d'intervention en cas d'incident de cybersécurité et fait appel à des experts externes en cybersécurité après avoir pris connaissance de cette publication, tout en prenant des mesures pour renforcer la protection de ses systèmes.

* L'entreprise a indiqué que son enquête avait permis de déterminer qu'un tiers non autorisé avait obtenu des informations personnelles concernant une partie de ses clients par le biais de l'un de ses systèmes accessibles depuis l'extérieur.

* CenterPoint a précisé que ses services d’électricité et de gaz n’avaient pas été affectés et restaient opérationnels, et qu’elle ne pensait pas, à ce stade, que cet incident soit raisonnablement susceptible d’avoir un impact significatif sur sa situation financière ou ses résultats d’exploitation.

* Le fournisseur d'énergie a ajouté qu'il avait engagé, et s'attendait à continuer d'engager, des dépenses liées à l'incident et à sa gestion, mais a précisé qu'il disposait d'une assurance cybersécurité qui, selon lui, couvrirait les coûts associés.

* CenterPoint n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.