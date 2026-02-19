CenterPoint augmente ses bénéfices et porte son plan de dépenses sur 10 ans à 65,5 milliards de dollars

L'entreprise de services publics américaine CenterPoint Energy CNP.N a affiché une hausse de 6,4 % de son bénéfice au quatrième trimestre jeudi, et a revu à la hausse son plan d'investissement sur 10 ans, alors que la demande d'électricité augmente sur son territoire de service de Houston.

Les actions de la société ont augmenté de près de 2 % dans les premiers échanges.

Les entreprises de services publics consacrent des milliards de dollars aux dépenses d'investissement alors qu'elles font face à des demandes massives de nouvelles capacités électriques de la part des entreprises de Big Tech qui recherchent des emplacements viables pour des centres de données capables de gérer des tâches complexes liées à l'intelligence artificielle.

CenterPoint a déclaré qu'il prévoyait maintenant de répondre à l'augmentation prévue de 50% de la charge électrique de pointe d'ici 2029, soit deux ans plus tôt que sa prévision antérieure de 2031. Elle prévoit de fournir environ 10 gigawatts de nouvelle charge d'ici la fin de la décennie.

Pour soutenir cette croissance, l'entreprise a augmenté son plan d'investissement 2026-2035 de 500 millions de dollars pour le porter à environ 65,5 milliards de dollars.

CenterPoint prévoit également au moins 10 milliards de dollars d'opportunités de capitaux supplémentaires, y compris la transmission électrique, le déploiement de compteurs intelligents et les investissements liés aux centres de données dans l'Indiana.

L'entreprise prévoit de maintenir les tarifs inchangés jusqu'en 2028, car la charge supplémentaire répartit les coûts fixes sur une base de clientèle plus large, a déclaré le directeur général Jason Wells lors d'un appel téléphonique.

"Plus nous apportons ces grands projets dans notre région, plus ils contribuent à l'assiette fiscale de la région... et plus ils nous aident à maintenir nos tarifs à un niveau abordable", a déclaré M. Wells.

L'explosion de la demande d'électricité des centres de données fait grimper la consommation d'électricité à des niveaux record et incite les entreprises de services publics à augmenter leurs dépenses d'infrastructure.

La société basée à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice de 264 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 248 millions de dollars l'année précédente.

Sur une base ajustée, le bénéfice de 45 cents correspond à la moyenne des attentes des analystes, selon des données combinées par LSEG.

La société a également réaffirmé son bénéfice ajusté pour 2026 de 1,89 $ à 1,91 $ par action.