Centene revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à une meilleure maîtrise des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations relatives aux actions au paragraphe 1; ajout d'une citation du directeur général aux paragraphes 3 et 9, et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6) par Sriparna Roy et Sneha S K

Centene CNC.N a relevé mardi ses prévisions annuelles de bénéfice ajusté et de chiffre d'affaires après avoir dépassé les attentes lors de la publication de ses résultats trimestriels, l'assureur santé s'attendant à mieux maîtriser ses coûts médicaux, ce qui a fait grimper son action de plus de 6 % en début de séance.

Cette révision à la hausse fait suite à des initiatives similaires prises par des concurrents de plus grande envergure, tels que UnitedHealth UNH.N et Elevance ELV.N , ce qui renforce le soulagement des investisseurs après plus de deux ans de difficultés pour le secteur, confronté à une hausse des coûts médicaux qui pesait sur les marges des assureurs santé.

« Nous adoptons une vision prudente pour le reste de l'année 2026, alors que nous continuons à mieux cerner les facteurs clés qui influenceront le reste de l'année », a déclaré Sarah London, directrice générale.

MAÎTRISE DES COÛTS MÉDICAUX

Centene a indiqué qu'une meilleure gestion et des coûts modérés liés à la grippe l'avaient aidée à maîtriser ses coûts.

Son ratio de sinistralité médicale, c'est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux, s'est établi à 87,3 % au premier trimestre, contre une prévision des analystes de 89,42 %, selon les données compilées par LSEG.

« Nous pensons que c'est un bon début d'année, avec plusieurs étapes clés au cours des deux prochains trimestres qui feront évoluer les prévisions pour 2026 », a déclaré John Stansel, analyste chez J.P. Morgan.

Cependant, le nombre plus élevé de patients malades dans la catégorie « Silver » des plans Obamacare a fait grimper les coûts du premier trimestre dans ce segment légèrement au-dessus des prévisions de la société.

La société avait précédemment mis en garde contre une demande accrue en pharmacie spécialisée de la part des membres « Silver », qui paient des primes plus élevées pour bénéficier de frais à leur charge réduits, en raison notamment de pathologies telles que les affections anti-inflammatoires, gastro-intestinales et dermatologiques.

Centene s'attend toutefois à recevoir des paiements plus élevés de la part du gouvernement pour compenser la composition plus malade de sa patientèle, a déclaré le directeur général London lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

La société a également opté pour le programme à court terme de l'agence Medicare, qui débutera le 1er juillet, dans le cadre duquel l'agence négocie une baisse des coûts de certains médicaments amaigrissants à base de GLP-1.

Centene a relevé son bénéfice par action ajusté pour 2026 à plus de 3,40 dollars, contre une prévision antérieure de plus de 3 dollars et une estimation moyenne des analystes de 3,02 dollars.

Elle a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel de 186,5 milliards à 190,5 milliards de dollars à 187,5 milliards à 191,5 milliards de dollars.

La société a annoncé un bénéfice par action ajusté de 3,37 dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,13 dollars.