Centene relève ses prévisions annuelles après un bénéfice trimestriel inattendu ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Centene revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2025

Enregistre une charge de dépréciation du goodwill sans effet sur la trésorerie de 6,7 milliards de dollars

Les résultats des segments Commercial et Medicare sont conformes aux attentes

(Ajoute des détails sur les coûts médicaux tout au long du texte, actualise le cours de l'action) par Sneha S K et Sriparna Roy

Centene CNC.N a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices annuels après avoir annoncé un bénéfice surprise au troisième trimestre en raison de coûts médicaux moins élevés que prévu, ce qui a entraîné une hausse de près de 9 % de ses actions.

Cela a soulagé les investisseurs après le rapport de juillet , dans lequel la société avait enregistré une perte trimestrielle surprise et prévu un bénéfice pour 2025 inférieur aux estimations.

Au cours des derniers trimestres, les assureurs ont dû faire face à l'augmentation des frais médicaux dans le cadre des régimes relevant de la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act ou Obamacare). Ces plans subventionnés par le gouvernement, qui sont basés sur le revenu, comprennent un remboursement de l'ajustement des risques pour les assureurs qui couvrent une part disproportionnée de membres plus malades.

La semaine dernière, Molina, un autre assureur plus petit, a réduit ses prévisions de bénéfices annuels, ce qui a renforcé les inquiétudes des investisseurs concernant les plans Obamacare.

Julie Utterback, analyste chez Morningstar, a déclaré que la crainte d'une réduction des prévisions, similaire à celle de Molina, ne s'est pas concrétisée, ce qui stimule les actions.

Centene a relevé ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2025 de 25 cents pour atteindre au moins 2,00 $ par action, au-dessus des estimations de 1,68 $, selon les données compilées par LSEG.

LES COÛTS DE MEDICAID MEILLEURS QUE PRÉVU Centene a déclaré un ratio de coûts médicaux Medicaid, le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux, de 93,4% contre 93,1% l'année dernière, ce qui, selon les analystes, était meilleur que prévu.

Le ratio des coûts médicaux totaux s'est élevé à 92,7 %, contre un consensus de 92,8 %, selon la société de courtage Guggenheim.

La société a déclaré qu'elle continuait à voir une demande accrue de services de santé comportementale et de soins à domicile dans les plans Medicaid pour les personnes à faible revenu. Elle a également déclaré que les coûts étaient élevés en raison de la réduction des paiements d'ajustement des risques liés aux plans Obamacare.

Les coûts commerciaux et Medicare étaient tous deux conformes aux attentes de la société.

CHARGE DE DÉPRÉCIATION Centene a également enregistré une dépréciation du goodwill hors trésorerie de 6,7 milliards de dollars pour tenir compte de l'impact anticipé de la loi fiscale et budgétaire du président Donald Trump, qui diminuera le financement de Medicaid à partir de 2027, et d'un changement dans les plans Obamacare si les subventions élargies à la pandémie COVID expirent à la fin de 2025 comme prévu.

La société a enregistré une perte nette de 13,50 dollars par action au troisième trimestre.

L'analyse a été motivée par les conditions du marché et la baisse de 45 % de ses actions depuis le début de l'année, a-t-elle indiqué.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 50 cents par action au troisième trimestre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une perte de 14 cents.