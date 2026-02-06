Centene prévoit un bénéfice supérieur aux estimations pour 2026, signalant une stabilisation des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les coûts médicaux aux paragraphes 4, 6 et 7)

Centene CNC.N a prévu vendredi un bénéfice 2026 supérieur aux attentes de Wall Street, contrairement à ses pairs qui ont mis en garde contre la pression persistante exercée par les coûts médicaux élevés.

L'assureur a déclaré qu'il visait à renouer avec la croissance des bénéfices cette année après deux années turbulentes au cours desquelles la hausse des coûts dans les plans Affordable Care Act ou Obamacare a pesé sur l'industrie.

"Nous sommes heureux de terminer une année difficile ... avec l'objectif de rétablir la rentabilité de Marketplace et de stabiliser la trajectoire de notre activité Medicaid", a déclaré la directrice générale Sarah M. London.

Ces prévisions interviennent après que Molina Healthcare

MOH.N ait annoncé de sombres perspectives de bénéfices , cequi a pesé sur l' action deCentene, bien que certains analystes aient mis en garde contre le fait que les problèmes de Molina pourraient être plus spécifiques à l'entreprise.

UnitedHealth UNH.N et Elevance ELV.N ont également annoncé une baisse de leurs revenus pour l'année prochaine.

Centene a chuté de 12 % par rapport à la clôture de la séance précédente, mais les actions ont atténué les baisses pour se négocier 3 % plus bas avant le marché après que la société ait publié ses résultats du quatrième trimestre.

La société prévoit des revenus pour 2026 compris entre 186,5 et 190,5 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 193,43 milliards de dollars. La société a déclaré des revenus de 194,8 milliards de dollars en 2025.

Centene prévoit que son ratio de perte médicale 2026, le pourcentage des primes qu'il dépense pour les soins médicaux, atteindra 90,9% à 91,7%, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 91,5%.

Outre les coûts élevés, le projet de loi fiscale et budgétaire du président Donald Trump, qui diminuera le financement des plans Medicaid pour les Américains à faible revenu et l'expiration des subventions élargies en raison de la pandémie de COVID, pèseront probablement davantage sur l'industrie.

Pour le trimestre, le ratio des coûts médicaux de Centene de 94,3% a augmenté par rapport à 89,6% l'année dernière, en partie en raison d'un nombre plus élevé de patients plus malades dans ses plans Obamacare.

L'assureur santé a prévu que son bénéfice ajusté pour 2026 dépasserait 3 $ par action, comparativement aux estimations des analystes de 2,94 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré une perte moins importante que prévu de 1,19 $ par action, par rapport aux estimations d'une perte de 1,22 $ par action.