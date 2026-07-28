 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Centene en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 12:11
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** L'action de l'assureur santé Centene CNC.N progresse de 3,8% à 66,50 dollars avant l'ouverture du marché

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel à plus de 4,80 dollars par action, contre une prévision antérieure supérieure à 3,40 dollars par action

** Les analystes tablent sur un bénéfice de 3,52 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un bénéfice ajusté de 2,51 dollars par action au deuxième trimestre, dépassant ainsi les estimations de 1,09 dollar par action

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 53,58 milliards de dollars, contre une estimation de 47,62 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action CNC affichait une hausse de 55,7% depuis le début de l'année

Valeurs associées

CENTENE
63,000 USD NYSE -1,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 458,78 +0,63%
Pétrole Brent
83,33 -5,10%
SOITEC
99,38 -7,16%
2CRSI
25,72 -4,74%
LVMH
470,3 +0,75%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank