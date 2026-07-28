Centene en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** L'action de l'assureur santé Centene CNC.N progresse de 3,8% à 66,50 dollars avant l'ouverture du marché

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel à plus de 4,80 dollars par action, contre une prévision antérieure supérieure à 3,40 dollars par action

** Les analystes tablent sur un bénéfice de 3,52 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un bénéfice ajusté de 2,51 dollars par action au deuxième trimestre, dépassant ainsi les estimations de 1,09 dollar par action

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 53,58 milliards de dollars, contre une estimation de 47,62 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action CNC affichait une hausse de 55,7% depuis le début de l'année