Cenovus "ferme la porte" à une offre plus élevée pour MEG Energy, déclare son directeur général à Bloomberg News

La société canadienne Cenovus Energy

CVE.TO ne prévoit pas de relever son offre d'achat du producteur de sables bitumineux MEG Energy MEG.TO , malgré une offre plus élevée de Strathcona Resources SCR.TO , a déclaré son directeur général Jon McKenzie à Bloomberg News mercredi.

Les actions de MEG ont chuté de 2 % à 28,54 $CAN, tandis que celles de Cenovus ont augmenté de plus de 3 % à 23,28 $CAN.

La saga du rachat a commencé en mai lorsque Strathcona a lancé une offre hostile de 5,93 milliards de dollars canadiens pour MEG Energy. Cenovus a répondu à cette offre par un accord en espèces et en actions en août.

Depuis, Strathcona a porté sa participation dans MEG à 14,2 %, dans le but de voter contre l'opération, et a amélioré lundi son offre initiale.

L'offre révisée de Strathcona évalue MEG à 30,86 dollars canadiens par action, contre près de 28 dollars canadiens pour Cenovus.

Les entreprises se disputent le projet de sables bitumineux de MEG à Christina Lake, en raison de sa longue durée de vie, de ses faibles coûts d'exploitation et de son fort potentiel de croissance de la production.

Ce projet reste l'une des rares possibilités d'expansion à grande échelle dans le secteur pétrolier canadien.

Cenovus, MEG et Strathcona n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.