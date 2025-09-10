 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 753,85
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cenovus "ferme la porte" à une offre plus élevée pour MEG Energy, déclare son directeur général à Bloomberg News
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 16:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du paragraphe 2)

La société canadienne Cenovus Energy

CVE.TO ne prévoit pas de relever son offre d'achat du producteur de sables bitumineux MEG Energy MEG.TO , malgré une offre plus élevée de Strathcona Resources SCR.TO , a déclaré son directeur général Jon McKenzie à Bloomberg News mercredi.

Les actions de MEG ont chuté de 2 % à 28,54 $CAN, tandis que celles de Cenovus ont augmenté de plus de 3 % à 23,28 $CAN.

La saga du rachat a commencé en mai lorsque Strathcona a lancé une offre hostile de 5,93 milliards de dollars canadiens pour MEG Energy. Cenovus a répondu à cette offre par un accord en espèces et en actions en août.

Depuis, Strathcona a porté sa participation dans MEG à 14,2 %, dans le but de voter contre l'opération, et a amélioré lundi son offre initiale.

L'offre révisée de Strathcona évalue MEG à 30,86 dollars canadiens par action, contre près de 28 dollars canadiens pour Cenovus.

Les entreprises se disputent le projet de sables bitumineux de MEG à Christina Lake, en raison de sa longue durée de vie, de ses faibles coûts d'exploitation et de son fort potentiel de croissance de la production.

Ce projet reste l'une des rares possibilités d'expansion à grande échelle dans le secteur pétrolier canadien.

Cenovus, MEG et Strathcona n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CENOVUS ENERGY
23,070 CAD TSX +2,22%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
MEG ENERGY
28,480 CAD TSX -2,20%
Pétrole Brent
67,21 USD Ice Europ +1,02%
Pétrole WTI
63,49 USD Ice Europ +1,13%
STRATHCONA RES
38,030 CAD TSX -0,83%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank