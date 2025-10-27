Énergies: le britannique Petrofac demande un placement en redressement judiciaire

Le groupe britannique de services pétroliers et énergétiques Petrofac, en grande difficulté, a annoncé lundi avoir demandé son placement en redressement judiciaire à la suite de l'annulation d'un gros contrat éolien, mettant en péril des milliers d'emplois.

Un installation pétrolière de Petrofac à Kerkennah, en Tunisie (illustration) ( AFP / FETHI BELAID )

La procédure "vise uniquement la société holding principale du groupe", a précisé Petrofac dans un communiqué, ajoutant que l'activité se poursuit et que "des solutions alternatives de restructuration et de fusions-acquisitions sont activement étudiées".

Selon plusieurs médias britanniques, plus de 2.000 emplois en Écosse sont menacés par cette situation, sur plus de 7.000 salariés que compte le groupe.

En cause notamment, la décision du néerlandais TenneT de mettre un terme à un accord cadre à 13 milliards d'euros dans l'éolien pour lequel Petrofac avait été sélectionné en 2023, aux côtés notamment du japonais Hitachi.

"Petrofac n'ayant pas été en mesure de respecter ses obligations contractuelles, TenneT a exercé son droit de résiliation partielle du contrat relatif au périmètre Petrofac", et le projet se poursuivra donc sans lui, avait indiqué TenneT dans un communiqué jeudi.

Petrofac, sanctionné en 2021 au Royaume-Uni pour corruption sur des contrats au Moyen-Orient, plombé ces dernières années par des difficultés financières qui l'ont conduit à mettre en œuvre une restructuration, a vu sa valeur fondre à la Bourse de Londres, où son titre est suspendu depuis début mai.

Le syndicat britannique RMT a fait part dans un communiqué de sa "profonde inquiétude" suite à l'annonce qui "met en péril les emplois (...) des travailleurs offshore et onshore".

Le redressement judiciaire de Petrofac "est le résultat de problèmes persistants dans ses activités internationales" mais sa branche britannique "poursuit ses activités normalement", a pour sa part affirmé le ministère de l'Energie dans une déclaration transmise à l'AFP.

Le gouvernement "continuera de collaborer avec l'entité britannique pour assurer son avenir à long terme", a-t-il précisé.