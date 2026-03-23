Cencora rachète l'activité rétine d'EyeSouth Partners pour 1,1 milliard de dollars

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(Ajout de détails sur l'opération et d'éléments de contexte)

Le distributeur de médicaments Cencora

COR.N a déclaré lundi qu'il achèterait l'activité rétine du réseau de soins ophtalmologiques EyeSouth Partners pour 1,1 milliard de dollars, renforçant ainsi son activité de services médicaux spécialisés.

L'opération permettra aux médecins spécialistes de la rétine d'EyeSouth d'intégrer la propre branche de soins ophtalmologiques de Cencora, Retina Consultants of America, qui soutient les spécialistes traitant les maladies de l'arrière de l'œil, y compris les affections qui peuvent entraîner une perte de vision.

L'entreprise a racheté Retina Consultants of America à la société de capital-investissement Webster Equity Partners pour 4,6 milliards de dollars en 2024.

Cencora a intensifié ses transactions au cours de l'année écoulée en se recentrant sur les segments spécialisés à plus forte marge et en réduisant les activités non essentielles afin de simplifier son portefeuille.

L'année dernière, le distributeur de médicaments a pris le contrôle total de OneOncology pour un montant de 5 milliards de dollars en espèces, dans le but de renforcer sa position dans les services de soins en cancérologie.

Le mois dernier, Cencora a poursuivi son projet de cession de son unité MWI Animal Health par le biais d'une fusion avec le distributeur privé de produits de santé animale Covetrus, dans le cadre d'une transaction évaluant l'activité à 3,5 milliards de dollars.

La société a déclaré que ses perspectives financières pour l'exercice 2026 n'incluent aucun avantage lié à la transaction, car elle n'anticipe pas sa clôture au cours de l'exercice fiscal.

Cencora a déclaré que l'achat devrait augmenter le bénéfice ajusté par action au cours des 12 premiers mois suivant la clôture de l'opération, après avoir pris en compte les coûts de financement.