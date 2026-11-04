Cencora en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices pour 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action du distributeur pharmaceutique américain Cencora COR.N progresse de 2 % à 347,49 dollars en pré-ouverture

** COR prévoit un bénéfice ajusté pour l'exercice 2027 compris entre 19,40 et 19,75 dollars par action, dont la valeur médiane dépasse les prévisions des analystes, qui s'élevaient à 19,70 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires de 88,35 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation de 88,03 milliards de dollars

** COR affiche un bénéfice ajusté de 4,66 dollars par action au quatrième trimestre, contre une estimation de 4,58 dollars

** À la clôture d'hier, l'action COR affichait une hausse d'environ 1 % depuis le début de l'année